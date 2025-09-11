Una donna di Bergamo ha tenuto in casa, per un anno, il cadavere della propria anziana madre.

La scoperta ieri pomeriggio, quando la polizia locale e i vigili del fuoco si sono presentati all'appartamento di via De Gasperi, dopo che l'altro figlio dell'anziana - che aveva compiuto 101 anni nel luglio 2024 - ha riferito, da Genova dove vive, che da giorni la sorella non gli rispondeva.

Nell’appartamento, a letto sotto le coperte, come riporta oggi L'eco di Bergamo, c'era il corpo in avanzato stato di decomposizione dell'anziana madre.

Sul posto è poi intervenuta la Scientifica per i rilievi: la salma sarà sottoposta all'autopsia, ma dai primi accertamenti pare verosimile quanto riferito dalla stessa figlia alle forze dell'ordine, ovvero che il decesso risalirebbe al settembre dell'anno scorso.

La donna, italiana e dipendente pubblica, è stata poi ricoverata in Psichiatria. Casa e box di sua proprietà sono poi stati posti sotto sequestro dalla questura di Bergamo.

(Unioneonline)

