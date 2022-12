Quattro morti e tre feriti, è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani alle porte di Alessandria.

Le vittime sono Lorenzo Pantuosco di 23 anni, Lorenzo Vancheri di 21, Denise Maspi di 15 e Vincenzo Parisi di 21. I primi tre sono morti sul colpo, il quarto in ospedale, dove era arrivato in gravissime condizioni.

Sono ricoverati in ospedale il conducente di 22 anni, non in pericolo di vita, arrestato per omicidio stradale e piantonato, e altri due passeggeri. Il ragazzo è un italiano nato ad Alessandria da genitori di origine marocchina

Viaggiavano tutti e sette a bordo di una sola auto, una Peugeot 207. Notata mentre procedeva in maniera irregolare nel centro abitato, la vettura non si è fermata all’alt dei carabinieri, con il conducente che ha accelerato dirigendosi verso la periferia e dando il via a un inseguimento.

In corso Acqui i carabinieri hanno “perso di vista” l’auto, comunicandolo alla centrale. Intanto la corsa della vettura in fuga è continuata e vicino al passaggio a livello di Cantalupo il giovane alla guida ha perso il controllo dell’auto, urtato il guard rail e fatto un volo di diversi metri, andando a finire nel cortile della casa vicina al passaggio a livello. Il rumore dello schianto è stato fortissimo ed è stato sentito dai residenti della zona, impressionati alla vista dell’auto ribaltata che stava prendendo fuoco. Lì vicino c’era anche una grossa bombola del gas.

Si indaga sia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, sia sul motivo all’origine della fuga.

Si sta cercando di capire, considerando le origini della famiglia del conducente, se il gruppo avesse partecipato ai festeggiamenti per la qualificazione del Marocco alle semifinali dei Mondiali di calcio.

Un mix di alta velocità, nebbia e manto stradale scivoloso sembrano invece essere alla base dello schianto.

Gli esami alcolemici hanno rilevato sul conducente un livello di alcol non molto elevato ma da sanzione, quelli tossicologici hanno escluso l’utilizzo di droghe.

