L'ex commissario straordinario dell'Ilva di Taranto, Enrico Laghi, è stato posto questa mattina agli arresti domiciliari dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza.

La disposizione nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza. L'accusa è di corruzione in atti giudiziari in concorso con altre persone.

A carico di Laghi è stato eseguito anche un sequestro preventivo per un valore di circa 270mila euro.

Nell'inchiesta che ha portato Laghi ai domiciliari sono coinvolti anche l'ex Procuratore della Repubblica di Trani e di Taranto, Carlo Maria Capristo, gli avvocati Piero Amara e Giacomo Ragno, il funzionario di Polizia Filippo Paradiso e Nicola Nicoletti, che è stato consulente dei commissari dell'Ilva.

L'inchiesta della Procura potentina ha portato, nel giugno scorso, all'arresto di Amara. Le indagini hanno ipotizzato un "patto corruttivo" fra gli indagati, con scambi di favori e utilità.

NUOVI SVILUPPI – L'arresto di Laghi è avvenuto all'esito di "nuovi approfondimenti investigativi" fondati "su plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie supportate da elementi investigativi di riscontro". E l’accusa di corruzione in atti giudiziari mossa a Laghi "apre" uno scenario in cui sono “visibili” - secondo la Procura potentina - “alcune vicende significative”. La prima riguarda quella di Capristo che agiva per ottenere "una incessante attività di raccomandazione, persuasione, sollecitazione" su alcuni componenti del Consiglio Superiore della Magistratura – o su chi poteva influenzarli - in occasione della pubblicazione di posti direttivi vacanti, come ad esempio la Procura Generale di Firenze e la Procura della Repubblica di Taranto, dove poi Capristo stesso approdò da Trani.

Altri aspetti dell’indagine riguardano agevolazioni professionali per Amara, per Nicola Nicoletti (consulente dell'Ilva), per l'avvocato Giacomo Ragno, amico di Capristo, in un "campo di attività" in cui lo stesso Laghi doveva “fare bella figura” davanti al Governo come commissario dell'Ilva.

