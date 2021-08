Forse una vendetta, forse una trovata pubblicitaria, fatto sta che un volantino apparso in tutte le strade di Scafati, nel Salernitano, sta suscitando ampia curiosità.

A firmarlo è “Michela”, questo è il nome messo in coda al messaggio che recita: “Cercasi: Luigi, fidanzato con Valeria, che vive zona Scafati. Voglio raccontargli e fargli vedere come la sua fidanzata si diverte a distruggere anni di convivenza con una relazione clandestina con il mio compagno (tra l’altro lei recidiva)”. Ma non solo, si spinge oltre e chiarisce: “Ci sono chat e chiamate che confermano gli incontri mentre io e Luigi eravamo sul posto di lavoro.

E poi il numero di telefono per essere contattata.

Insomma, a voler ricostruire, sempre dando per scontato che la vicenda sia accaduta, Michela sarebbe stata tradita dal suo compagno con una certa Valeria. E ora starebbe cercando il fidanzato di lei – tale Luigi – per raccontargli non solo l’infedeltà della sua donna ma anche tutti i retroscena e i dettagli, oltre alle prove naturalmente.

