Un tavolino in piazza del Popolo a Roma con quattro sedie: il primo riservato al Papa, le sedie per Mario Draghi, la Russia, gli Usa e la Comunità europea.

Stefano Puzzer, il portuale triestino a capo del movimento No Green Pass ribattezzato “La gente come noi - Fvg”, aveva annunciato un “gesto eclatante”. Ed eccolo qui, da solo, aspettando che qualcuno venga a parlare con lui nel suo piccolo presidio.

"Buongiorno a tutti, sono in piazza del Popolo a Roma e adesso mi metterò su questo tavolino dove aspetterò che venga a parlarci qualcuno – ha annunciato postando un video su Facebook -. Io spero che verranno, visto che nessuno ci ha risposto. Io sono qui. Dai ragazzi io sono qua”.

E’ probabile che ci resterà a lungo, ma la prospettiva non pare spaventarlo: “Fino a quando qualcuno non verrà a rispondermi rimarrò qui".

STOP ALLE MANIFESTAZIONI – Proprio ieri il prefetto di Trieste Valerio Valenti ha annunciato che in Piazza Unità d’Italia non si potranno più tenere manifestazioni fino a fine anno e ci saranno sanzioni per chi trasgredirà. L’obiettivo è arginare la crescita dei contagi Covid-19: nel capoluogo friulano si registra il cluster più esteso della regione (93 casi), tutto legato alle manifestazioni anti-Green pass che si sono tenute in diversi giorni.

"Basta idiozie! – il monito di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia -. La gente non si cura perché qualche pagliaccio va a raccontare menzogne e a spaventare cittadini. Il vaccino c'è, funziona e ha pochissime controindicazioni". “Non si può tornare a mesi fa” e bisogna smetterla di "fare danno alla salute e all'economia di questo territorio". Il vaccino, "lo dico chiaramente, non è sperimentale", ha concluso.

