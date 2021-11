A Trieste si registra il cluster Covid-19 più esteso della regione, tutto legato alle manifestazioni anti-Green pass che si sono tenute in diversi giorni in Piazza Unità d’Italia.

“Un identikit ricavato dalle autodichiarazioni delle persone che si sono sottoposte a tampone e che hanno dichiarato, appunto, di aver partecipato a manifestazioni – ha dichiarato il responsabile della task-force sanitaria del Fvg, Fabio Barbone, nel corso di una conferenza stampa -. Alcuni casi, ma si tratta di numeri minimali, sono di persone che per obbligo di lavoro hanno partecipato e hanno dovuto seguire le manifestazioni".

Dalle autodichiarazioni e dai video si vede che queste persone "non utilizzavano mascherine, non rispettavano il distanziamento, stavano gomito a gomito con molte persone in situazioni come parlare animatamente, urlando, cantando", ha indicato Barbone.

SU I CASI – Complessivamente i contagi nel capoluogo friulano continuano a salire. "E’ esponenziale", ha aggiunto Barbone: "Si sale molto rapidamente e si scende molto lentamente".

Nell'ultima settimana in "provincia di Trieste si sono registrati 801 nuovi casi, il doppio della settimana precedente". Questo "ha portato a un tasso di infezione di 350 casi per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni, poco meno del triplo rispetto al resto della regione. Il dato di incidenza ci fa tornare indietro alla primavera 2021 e all'autunno 2020". Ora, "la variabile tempo è fondamentale".

STOP ALLE MANIFESTAZIONI – Intanto per arginare la crescita della curva, fino a fine anno non ci saranno manifestazioni a Piazza Unità d'Italia e verranno emesse sanzioni per chi manifesta senza rispettare il distanziamento e l'obbligo della mascherina. Lo ha disposto il prefetto di Trieste, Valerio Valenti.

FEDRIGA: “IL VACCINO FUNZIONA” – Sulla questione si è espresso duramente anche il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: "Basta idiozie! La gente non si cura perché qualche pagliaccio va a raccontare menzogne e a spaventare cittadini. Il vaccino c'è, funziona e ha pochissime controindicazioni". “Non si può tornare a mesi fa” e bisogna smetterla di "fare danno alla salute e all'economia di questo territorio". Il vaccino, "lo dico chiaramente, non è sperimentale", ha concluso.

