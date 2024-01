Il passaporto italiano è il più forte del mondo. Assieme a quello di altri 5 Paesi (Francia, Germania, Spagna, Singapore e Giappone) permette l’accesso alla cifra record di 194 Stati su 227 in tutto il globo.

Il nostro documento ha raggiunto il primo posto nell’ultimo Henley Passport Index, che classifica i passaporti in base al numero di luoghi in cui i titolari possono accedere senza visto. L’indice viene aggiornato man mano che le informazioni per ogni Stato cambiano. E nella classifica di ottobre Germania, Italia, Spagna, Francia e Giappone hanno raggiunto Singapore al primo posto.

Seguono appaiate Finlandia, Svezia e Corea del Sud, poi Austria, Danimarca, Irlanda e Paesi Bassi, quindi Belgio, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo e Regno Unito. Trai Paesi europei più in basso nella lista l’Ucraina 32esima e poi alcuni Paesi dei Balcani, la Serbia, La Macedonia del Nord, il Montenegro e l’Albania.

Nel complesso, secondo Henley il numero medio di destinazioni a cui i viaggiatori possono accedere senza visto è quasi raddoppiato, passando da 58 nel 2006 a 111 nel 2024.

Ma si fa sempre più alto il divario con i Paesi in fondo alla classifica. Il passaporto più debole del mondo è quello afgano, che dà l’accesso senza visto a soli 28 Paesi. Tra gli ultimi anche Siria, Iraq, Pakistan, Yemen, Somalia, Libia, Nepal, Corea del Nord, Bangladesh e Territori Palestinesi.

