Ha aspettato che finisse la consueta messa di mezzogiorno per scendere in basilica. Anche oggi il Papa, tuttora convalescente dopo i quasi quaranta giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, ha fatto una delle sue sorprese.

È voluto andare a vedere di persona il frutto degli ultimi restauri nella basilica di San Pietro. Da quanto si apprende non ha avvisato nessuno perché il suo obiettivo era solo vedere le ultime migliorie alla basilica che si prepara, come tutte le chiese del mondo, ad accogliere i riti della Settimana Santa. Ha salutato i restauratori, per lo più donne, che apportavano gli ultimi ritocchi prima della presentazione, domani, della fine dei restauri alla stampa internazionale. Poi si è recato a pregare sulla tomba di San Pio X al quale Papa Francesco è molto devoto.

Il Papa non indossava l'abito bianco con la papalina ma una maglietta bianca a maniche lunghe, i pantaloni neri e sopra un plaid a righe. Aveva i naselli dell'ossigeno. In un video, mentre l'infermiere Massimiliano Strappetti spinge la carrozzina, si vede l'incontro con un bambino. Gli chiede il nome e il piccolo poi lo saluta "Hi Papa", "Ciao Papa". Ieri un altro fuoriprogramma: l'incontro a Santa Marta con Carlo e Camilla. Appena una ventina di minuti, nel pomeriggio, ma molto cordiali e nella foto diffusa oggi appare sorridente, come d'altronde anche i reali inglesi, e in questo caso senza i naselli dell'ossigeno. Tutto lascia presagire che Papa Francesco si stia preparando ai riti di Pasqua ai quali sembra non voglia partecipare solo davanti ad uno schermo tv, chiuso nella sua camera.

