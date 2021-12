Il Lazio anticipa i tempi (di un giorno) e vaccina i primi bambini contro il Covid. I primi bimbi italiani sono stati vaccinati allo Spallanzani: “Sono molto soddisfatto, i nostri operatori si sono trasformati in clown per far vivere questo momento come una festa”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

“Un migliaio i bimbi vaccinati oggi”, ha aggiunto, “ne erano previsti 900 reclutati dai pediatri ma tanti stanno arrivando di spontanea volontà”. Il primo vaccinato? “Ha 5 anni e sta bene”.

“Si stanno vaccinando col sorriso sulle labbra”, ha affermato il governatore Nicola zingaretti. “Faccio un appello ai genitori a vaccinare i bambini, è un atto d’amore per i nostri figli. Non perdiamo tempo, il vaccino è sicuro e la variante Omicron è insidiosa e si diffonde rapidamente”.

Sono già 40mila i bimbi prenotati nel Lazio.

Ha parlato anche il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia: “Oggi siamo i primi in Italia, a vaccinare i bambini. Noi abbiamo messo in campo il meglio, loro sono coraggiosi e stanno reagendo benissimo, molto più degli adulti”.

"Il vaccino – ha aggiunto Vaia – è sicuro e serve ai bambini, soprattutto ai fragili e a chi vive con i fragili. Non bisogna utilizzarli dicendo che vanno vaccinati per proteggere gli adulti. Mi sono sentito molto più nonno che direttore, quando ho accompagnato i primi 5 nella sala vaccinale. Uno di loro mi ha regalato un biglietto con un disegno di Babbo Natale”.

(Unioneonline/L)

