È stato scarcerato Jonathan Maldonato, il marito dell’influencer Siu (all’anagrafe Soukaina El Basri, 30 anni) accusato nei giorni scorsi di tentato omicidio. Il giudice per le indagini preliminari non ha confermato l’arresto dell’uomo, che ora è in libertà.

La decisione è stata comunicata oggi, all'indomani dell'udienza, durata circa 4 ore, nella quale l'indagato ha sostenuto la tesi che la donna si era inferta una ferita da sola e aveva chiesto al marito di raccontare la versione di un incidente domestico. Il giudice ha dunque disposto per il 37enne l'obbligo di firma, di dimora a casa dei genitori e il divieto di avvicinamento alla donna, che rimane ricoverata in terapia intensiva in ospedale a Novara.

Martedì prossimo è previsto un nuovo sopralluogo nella villetta di Chiavazza, alla periferia di Biella, da parte del pool legale che rappresenta l'influencer.

