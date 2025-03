Potrebbe essere il corpo di Jhoanna Nataly Quintanilla quello trovato nell'Adda, chiuso in una valigia, oggi pomeriggio all'altezza di Zelo Buon Persico.

Per l’omicidio della baby sitter è stato arrestato, lo scorso mese di febbraio, il compagno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, 48enne salvadoregno. L'uomo ha raccontato di aver gettato il cadavere in un fossato nei pressi di Cassano d'Adda senza però indicare un luogo preciso. Le ricerche nell'ultimo mese, anche con l’utilizzo di droni, non hanno avuto esito.

La 40enne era scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. Il compagno ha ammesso l’omicidio: aveva una relazione parallela con una donna che vive in El Salvador e aveva già organizzato il viaggio per lei fino a Milano. L'uomo, interrogato dal gip, aveva parlato di un gioco erotico finito male, una versione che non ha mai convinto gli inquirenti, tanto che lo stesso 48enne, secondo i pm, ha cercato di depistare le indagini e non ha mai contribuito a far ritrovare il corpo della vittima.

