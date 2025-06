Giaceva sul fondo del mare dallo scorso 19 agosto e oggi è stato riportato a galla: il Bayesian, il lussuoso megayatch affondato al largo di Porticello, è stato sollevato dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo è riemerso e si trova a pelo d'acqua. Nel naufragio morirono sette persone che si trovavano a bordo, tra cui il magnate inglese Mike Lynch.

Dalla Capitaneria di Porto confermano che le operazioni di recupero totale dell'imbarcazione avverranno domani mattina a partire dall'alba. L’imbarcazione si era inabissata lo scorso 19 agosto: da allora è rimasta a una profondità di circa 50 metri. Prima di alzarlo completamente sul livello del mare i tecnici devono rinforzare e aumentare le imbracature.

Per il naufragio sono tre gli indagati dalla procura di Termini Imerese: il comandante neozelandese James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith. L'accusa è omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. Dopo la morte del sub olandese Rob Cornelis Huijben, avvenuta lo scorso 9 maggio durante le operazioni di recupero, è stata aperta una seconda inchiesta che vede indagate tre persone della società olandese Smit Salvage, per cui lavorava Huijben. I tre sono indagati per omicidio colposo e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata