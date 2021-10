Si chiude al Quirinale la giornata di lavori del G20 di Roma. Oltre 120 gli ospiti della cena offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, distribuiti in due sale e due enormi tavolate per garantire il distanziamento anti-Covid.

Sessanta i leader e le first lady (ma anche due first gentlemen, Joachim Sauer, marito della cancelliera Angela Merkel, e Heiko von der Leyen, coniuge della presidente della Commissione Europea, Ursula) seduti nel salone delle Feste. Gli altri 60, in prevalenza ministri degli Esteri e delle Finanze, si sono accomodati nella sala del Bronzino.

"Il momento è questo – è stato il discorso che ha rivolto a tutti loro il ‘padrone di casa’, Sergio Mattarella -. Gli occhi di miliardi di persone, di interi popoli, sono puntati su di noi e sui risultati che sapremo conseguire. Sono fiducioso che i nostri Paesi risponderanno all'appello che viene dall'opinione pubblica mondiale. Ne saremo all'altezza se riusciremo a ritrovare il filo della collaborazione e il senso della responsabilità che l'odierna e crescente interdipendenza tra popoli e nazioni del pianeta ci impone".

"Numerose sono le urgenze di fronte alle quali ci troviamo e le risposte non sono procrastinabili", ha aggiunto, spiegando che verso i giovani “siamo tutti debitori”. "Non possiamo evadere la nostra responsabilità di fornire risposte. Lo dobbiamo alle aspirazioni a un mondo più giusto e migliore che vengono anzitutto dai nostri stessi concittadini. Lo dobbiamo ancor più alle nuove generazioni, alle quali va assicurato un futuro – ha ribadito -. Il multilateralismo e la cooperazione rappresentano le sole risposte concrete ed efficaci alle difficoltà e alle tensioni che attraversano il pianeta".

Dopo il breve saluto di Mattarella, i big del mondo si sono potuti concentrare sul ricco menu. Salmone marinato all'aneto con polvere di olive come antipasto, risotto alla zucca per primo e filetti di spigola con verdure provenienti dalla tenuta di Castelporziano come secondo. Sfoglia di pomodoro, sedano di rapa e cuori di carciofo con patate farcite, per contorno. Una crema di mandarino al vapore per chiudere con un tocco squisitamente mediterraneo.

(Unioneonline/D)

