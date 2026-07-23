Piscine, nuove regole: cuffia per i bimbi e stop ai bocchettoni “ventosa”Dopo le ultime tragedie, la Camera approva un emendamento al Decreto Sport che rafforza prevenzione e sicurezza
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Via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto Sport che rafforza la sicurezza nelle piscine, dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. La norma, approvata con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli, introduce una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo: i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione - dai bocchettoni alle griglie di fondo - dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma.
Con l'emendamento si istituisce inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Salta invece all’ultimo la norma che prevedeva l’obbligo anche per gli over 16.
(Unioneonline)