Non ce l'ha fatta il bambino di sei anni investito ieri pomeriggio da una moto mentre attraversava la statale Aurelia sulle strisce pedonali, all'incrocio con via Corsica, a San Bartolomeo al Mare (Imperia).

Il piccolo, trasportato in condizioni disperate all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova a bordo dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco, era ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. I medici hanno tentato di salvargli la vita, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi.

L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno compiendo accertamenti e stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava attraversando l'Aurelia sulle strisce pedonali insieme alla madre quando è stato travolto da una moto di grossa cilindrata che viaggiava in direzione Ponente, verso Diano Marina. Madre e figlio si trovavano in vacanza nel Golfo Dianese.

La donna, sotto choc, è stata soccorsa dal personale sanitario. Il motociclista è rimasto illeso nell'incidente e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe risultato negativo ai test per alcol e droga. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori e, alla luce della morte del bambino, rischia l'accusa di omicidio stradale.

(Unioneonline)

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