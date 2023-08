Una giornata spensierata con gli amici al mare, poi il tuffo dove l’acqua era troppo bassa.

Per un 21enne di Terni la vacanza sulla spiaggia della Feniglia all’Argentario (Grosseto) è finita in tragedia. Il ragazzo è morto in ospedale a Siena, a seguito della frattura dell’osso del collo. I fatti risalgono a sabato 5. Nella tarda serata di domenica i medici hanno dichiarato la morte cerebrale.

Secondo quanto ricostruito, il turista era in vacanza con la famiglia. L'allarme, dopo l’incidente, è partito subito. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la Capitaneria di Porto. Invano ogni tentativo di rianimazione, effettuato anche con il dispositivo Lucas per il massaggio cardiaco. Operazioni proseguite anche durante il trasporto alle Scotte con l'elicottero Pegaso. Ma per la gravità dei traumi per il 21enne non c’è stato nulla da fare.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata