Da oggi e fino al prossimo 31 dicembre, data in cui per ora è fissato il termine dello stato d’emergenza, scatta l’obbligo di esibire il green pass per aerei, navi, traghetti e treni a lunga percorrenza.

Per viaggiare bisognerà dunque mostra il certificato di vaccinazione, di guarigione dal Covid o l’esito di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

Viene inoltre "fortemente auspicato" l'aumento delle corse dei mezzi, soprattutto durante le ore di punta. Nel documento, pubblicato online, oltre alle regole sono indicate anche le percentuali di capienza da rispettare, settore per settore.

Altre misure indicate nelle nuove linee guida predisposte da governo e Regioni: obbligo di mascherina a bordo, presenza dei dispenser per igienizzare le mani, sanificazione degli ambienti, vendita dei biglietti con sistemi telematici, regolamentazione degli accessi, videosorveglianza nelle stazioni per monitorare i flussi ed evitare assembramenti.

Nel trasporto pubblico locale, dove non è obbligatorio il Green pass, si prevede il "graduale riavvio delle attività di controllo" dei biglietti ma anche "delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale, da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra". La capienza dei mezzi adibiti non deve essere superiore all'80%. Tuttavia potrà essere aumentata esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio "per mezzo di idonei strumenti di aereazione preventivamente autorizzati dal Cts".

Quanto al Green pass, i controlli sui treni vengono effettuati all’atto del controllo del biglietto: nel caso in cui il viaggiatore ne sia sprovvisto “viene invitato a spostarsi in una zona riservata ai passeggeri senza certificazione verde e dovrà scendere alla prima fermata utile”.

Sugli aerei vanno osservate anche altre misure: percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e fino ai gate, mantenendo separati i flussi in entrata e uscita; misurare la temperatura; a bordo, la sostituzione della mascherina se si superano le quattro ore; gli indumenti personali nelle cappelliere devono essere custoditi in un contenitore monouso, consegnato al momento dell'imbarco.

Anche su navi e traghetti si accede solo con la certificazione, esclusi quelli impiegati per i collegamenti nello Stretto di Messina. Capienza massima dei mezzi anche qui fissata all’80%.

SCUOLA – Anche a scuola da oggi è obbligatorio il green pass, per il solo personale. Un primo banco di prova saranno gli esami di recupero: gli istituti dovranno verificare se il personale è in regola oppure no con il certificato verde.

In attesa della piattaforma, la super app su cui è al lavoro il ministero e che ha incassato il via libera del garante della Privacy, si partirà con i controlli “manuali” attraverso la App VerificaC19, utilizzata anche da bar e ristoranti.

Affinché la piattaforma diventi operativa bisognerà aspettare l'avvio vero e proprio delle lezioni. "Dal 13 settembre sarà funzionante e nel pieno rispetto della privacy, perché è giusto che i dati sanitari restino riservati. Saranno solo i presidi ad effettuare il controllo: ognuno avrà un semaforo rosso ed uno verde. A controllare il Green pass del preside sarà invece l'Ufficio scolastico regionale", ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata