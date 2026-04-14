Un giovane di origine senegalese di 29 anni è stato trovato ucciso la scorsa notte con almeno una ferita da arma da taglio al collo nel quartiere Darsena, a ridosso del centro di Ravenna.

Nella stessa area trovato anche un 36enne del Mali con una ferita da arma da taglio, portato in ospedale (non sarebbe in pericolo di vita). Sul posto, oltre ai carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto, sono giunti anche polizia, guardia di Finanza, la cui caserma si trova in zona, e la Pm di turno Ylenia Barbieri. Via Antico Squero è stata chiusa per agevolare i rilievi. L’ipotesi è quella di un alterco tra vittima e ferito, degenerato in violenza. Indagano le forze dell’ordine.

(Unioneonline)

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