Si chiama Bojan Panic il 19enne che nelle prime ore di questa mattina a Mezzolombardo (Trento) ha accoltellato a morte il padre, Simeun Panic, muratore di 46 anni.

Secondo una prima ricostruzione a scatenare il gesto del giovane sarebbe stata l’aggressione, ennesima, del padre alla madre. La famiglia, di origine bosniaca, era in Italia da tanti anni, da quando Bojan era ancora bambino. Prima di trasferirsi a Mezzolombardo vivevano a Lavis, sempre in Trentino.

Il giovane, rimasto sul posto, è stato arrestato in flagranza per omicidio. Spetta ora ai carabinieri ricostruire il contesto della vicenda, anche sentendo la madre del 19enne.

La donna nel momento dell’omicidio stava subendo un’aggressione da parte del marito e il ragazzo, intervenuto per difenderla con un coltello da cucina, ha scatenato una colluttazione col padre culminata nel fendente mortale. Avrebbe anche provato a rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare. Pare – stando a quanto riferito da testimoni - che fosse l’ennesima aggressione dell’uomo nei confronti della moglie, ma all’Arma non risultano denunce per maltrattamenti.

(Unioneonline/L)

