Cani, gatti e tutti gli animali «non sono oggetti»: vanno accolti con cura, rispetto e responsabilità. In occasione della Giornata mondiale del cucciolo, l’Oipa lancia un appello alla sensibilizzazione, invitando a scegliere sempre adozioni consapevoli e responsabili, evitando l’acquisto – soprattutto online – e ricordando che nei canili sono ancora tanti gli animali in attesa di una casa.

Le scelte maturate senza troppe valutazioni, spinte da una moda o da un desiderio del momento spesso trasformano degli acquisti in un futuro abbandono. Un fenomeno questo che non conosce crisi e che, con picchi durante la famigerata stagione estiva, non sembra avere fine. «Cani e gatti sono esseri viventi e compagni di vita - sottolinea l’Oipa – non certo oggetti da scegliere per estetica o funzionalità. Senza contare che l’acquisto di un cucciolo troppo spesso viene fatto con un semplice click, alimentando il fenomeno del traffico illecito a danno di creature innocenti, trattate come mera merce».

Per questo l’organizzazione sottolinea che adottare è l’unica scelta etica, ma anche questa deve essere una decisione responsabile: accogliere un animale significa assumersi un impegno concreto per tutta la durata della sua vita, e richiede consapevolezza, tempo e risorse economiche. «Nei canili e nei rifugi di tutta Italia – spiega Massimo Comparotto, presidente nazionale dell’Oipa – ci sono migliaia di cani, non solo cuccioli, che aspettano solo di trovare una famiglia amorevole che li accolga. È importante che la scelta di un animale, che diventerà il nostro compagno di vita, non sia una compravendita come di un qualsiasi oggetto. Ancora più importante è non alimentare pericolosi business dietro i quali si nascondono condizioni di allevamento illegale, trasporti irregolari e grave sofferenza per gli animali».

L’Associazione invita quindi a scegliere sempre l’adozione, rivolgendosi a canili, rifugi e alle sezioni locali Oipa di tutta Italia, ribadendo il proprio impegno costante nella promozione delle adozioni responsabili e nella lotta al fenomeno del randagismo.

(Unioneonline/v.f.)

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