Celebrazioni in tutta Italia sono in programma per oggi, 27 gennaio, la Giornata della memoria. Istituita nel 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in una data simbolo, quella della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945, l’Italia prevede, nella legge 211 del 2000, che la Repubblica ricordi questo giorno per non dimenticare “la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

Numerose sono le iniziative organizzate a livello territoriale, mentre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prenderà parte agli eventi al Quirinale.

L'opera dello street artist AleXsandro Palombo a Milano (foto Instagram)

Anche il mondo dell’arte e della cultura aderiscono alla ricorrenza: a Milano lo street artist AlexSandro Palombo ha realizzato su un muro esterno della Stazione Centrale un graffito che rappresenta la famosa famiglia dei Simpson nei panni dei deportati nei lager nazisti, con la stella gialla cucita sugli abiti, il simbolo imposto agli ebrei.

In Sardegna i Comuni hanno programmato cerimonie ed eventi.

