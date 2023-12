«Abbiamo scelto una chiesa grande affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione, lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio».

Gino Cecchettin ha parlato davanti alla sua casa di Vigonovo dei funerali della figlia Giulia, uccisa da Filippo Turetta. L’ultimo saluto alla ragazza verrà dato martedì nella basilica di Santa Giustina a Padova, nel piazzale ci saranno anche dei maxi schermi in modo che chi non riesce ad entrare in chiesa possa seguire la messa dall’esterno.

«Sto preparando un messaggio scritto che leggerò quel giorno - ha aggiunto il padre di Giulia -. Non sono bravo con le parole, chiedetemi semmai di elettronica... Ma sto cercando di dire le cose al meglio».

