Garlasco, Sempio convocato: esami su arti, statura e pesoMisurazioni antropometriche sul 37enne indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, convocato all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano, per delle misurazioni antropometriche.
Secondo "Dentro la notizia”, la trasmissione di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, Sempio è arrivato insieme ai suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia e al consulente Armando Palmegiani.
Al 37enne sarebbero state misurate caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi – uccisa il 13 agosto 2007 - e con l'analisi delle macchie di sangue effettuate dal Ris di Cagliari.
(Unioneonline)