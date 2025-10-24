Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, convocato all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano, per delle misurazioni antropometriche.

Secondo "Dentro la notizia”, la trasmissione di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, Sempio è arrivato insieme ai suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia e al consulente Armando Palmegiani.

Al 37enne sarebbero state misurate caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi – uccisa il 13 agosto 2007 - e con l'analisi delle macchie di sangue effettuate dal Ris di Cagliari.

