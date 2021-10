116 persone sono state denunciate dalla Guardia di finanza di Treviso che ha accertato la loro posizione irregolare per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Le verifiche sono state svolte in collaborazione con l’Inps e la regione Veneto e si sono concentrate sull’esame delle autodichiarazioni presentate da chi ha richiesto e ottenuto il beneficio.

Singolari alcune violazioni: per 45 persone mancava il requisito della residenza, altre avevano acquistato un suv Maserati, e c’era anche chi aveva vinto migliaia di euro al gioco.

Tra i richiedenti sono stati individuati tre italiani iscritti all'Aire che hanno falsamente attestato di essere residenti in Italia, solo per avere il reddito di cittadinanza. Poi c’è il caso di due disoccupati: un 54enne di Treviso, che ha vinto 1,6 milioni di euro, e un 48enne di Conegliano che ha incassato 500mila euro. In 17 occasioni, invece, l'irregolarità ha riguardato l'omissione, nella dichiarazione sostitutiva unica, di informazioni reddituali rilevanti. E, ancora, altri cittadini hanno nascosto di aver iniziato a lavorare, mentre altri hanno avuto variazioni nella composizione del proprio nucleo familiare, senza però informare l'Inps.

