Fuoriprogramma all’insegna della polemica al Salone del Libro in corso a Torino.

La ministra Eugenia Roccella è stata contestata da un gruppo di attiviste di Extinction Rebellion e “Non una di meno”. In seguito all’episodio una quindicina di persone sono state identificate dalla Digos della Questura di Torino.

La contestazione è avvenuta all'Arena Piemonte, dove la titolare del dicastero alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Pari Opportunità ha presentato il suo libro “Una famiglia radicale”.

La contestatrici erano sedute tra il pubblico e hanno iniziato a urlare slogan, mostrando anche cartelli con scritto “Fuori lo Stato dalle mie mutande”, mentre un’attivista si è avvicinata al tavolo dei relatori leggendo un comunicato.

La ministra ha anche invitato i giovani a intervenire sul palco per spiegare i motivi della loro protesta e ha chiesto alla polizia di non allontanare nessuno. «Non potrei accettarlo - ha detto – perché io ho un passato in cui venivo portata via ai sit-in e non voglio che questo succeda».

