Circa 2mila persone potranno entrare domani nel Duomo di Milano per le esequie di Stato di Silvio Berlusconi. Lo si apprende in seguito al sopralluogo effettuato nella cattedrale dalle autorità competenti per decidere le modalità di partecipazione e le misure di sicurezza. Gli altri potranno assistere dai due maxi schermi allestiti in piazza per poter vedere la funzione presieduta dall'Arcivescovo, monsignor Mario Delpini.

Ancora non è chiaro quale sarà la capienza della piazza, il comune ha proposto un limite di 20mila persone come nella gestione dei concerti.

La stazione della metropolitana Duomo sarà chiusa dalle 10 alle 18, deviate molte linee dei mezzi di superficie.

Il feretro di Silvio Berlusconi prima di entrare sarà sul sagrato del Duomo, l’ingresso delle autorità è previsto tra le 14.30 e le 15. Alle 15 dovrebbero iniziare i funerali.

La famiglia dell’ex premier sarà seduta alla destra della navata centrale, le autorità a sinistra. Tra i leader di opposizione, parteciperanno alla cerimonia la segretaria Pd Elly Schlein, quelli di Italia Viva e Azione Matteo Renzi e Carlo Calenda. Non ci saranno i leader di M5s e Sinistra Italiana Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Presenti il Capo dello Stato Sergio Mattarella e l’ex premier Mario Draghi.

Per ragioni di sicurezza non sono stati diffusi i nomi dei capi di Stato stranieri che prenderanno parte alle esequie. Fra le tante personalità, oltre a diversi ministri degli Esteri ed ambasciatori, ci saranno il premier ungherese Viktor Orban, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad e il presidente del Ppe Manfred Weber.

Le esequie di Stato saranno trasmesse in diretta tv anche su Videolina.

