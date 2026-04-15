Frana di Niscemi: 13 indagati. Iscritti anche gli ultimi quattro presidenti di RegioneLa Procura di Gela ipotizza i reati di disastro colposo e danneggiamento
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Svolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi, in provincia di Caltanissetta, in seguito al passaggio del Ciclone Harry che ha provocato danni e devastazione anche in Sardegna.
Nel corso di un incontro con la stampa il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, ha reso noto che 13 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. L'enorme smottamento trascinò a valle case e mezzi e decine di immobili rimasero sospesi nel vuoto. Gi sfollati furono circa 1500.
Tra gli indagati ci sono i presidenti della Regione siciliana in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani.
(Unioneonline)