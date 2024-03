Flavio Briatore è stato operato al cuore all’ospedale San Raffaele di Milano per un tumore benigno. L’imprenditore, dopo l’intervento, è stato dimesso.

Ad annunciarlo è stato lo stesso imprenditore sui social: «A seguito di un controllo di routine sono stato operato al cuore perché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininasivo, usando una tencica endoscopica», ha scritto.

«L’intervento è perfettamente riuscito», ha concluso ringraziando «il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele». Oltre ai medici ha voluto ringraziare Elisabetta Gregoraci, che gli è stata accanto in questo periodo, così come il figlio Nathan Falco, venuto da Monaco.

Ora dovrà sottoporsi a dei controlli di routine, ma niente sedute di chemio o radioterapia.

Questa esperienza insegna, sottolinea Briatore, che «la prevenzione medica è fondamentale».

«Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme», ha scritto da parte sua Elisabetta Gregoraci postando su Instagram alcune foto scattate insieme a Briatore, al San Raffaele. La showgirl racconta di essere stata vicina al suo ex marito in questi ultimi dieci giorni, per questo «delicato e inaspettato intervento e il recupero post operatorio. Prendiamo questo momento per ricordarci quanto tutto sia futile rispetto alla salute. Si torna a casa».

