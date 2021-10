Incidente mortale sul lavoro in Puglia.

In un’azienda agricola di Andria (Barletta-Andria-Trani), un operaio di 30 anni, Nunzio Cognetti, stava lavorando a un macchinario per la vinificazione quando è caduto in una vasca piena di mosto.

L’uomo è stato prima soccorso dai colleghi e subito dopo dal personale del 118.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il macchinario è stato posto sotto sequestro.

