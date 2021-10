Grave incidente nel comune di Paola, in provincia di Cosenza, in contrada Carusi.

Quattro persone sono morte per aver respirato le esalazioni tossiche emanate da una vasca piena di mosto d'uva. Una quinta persona è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ospedale.

Le vittime sono i fratelli Giacomo e Valerio Scofano, rispettivamente di 70 e 50 anni, e Santino e Massimo Carnevale, padre e figlio di 70 e 40 anni. Stavano lavorando alla produzione del vino per uso familiare, in particolare stavano travasando il mosto da una vasca posta sotto il livello stradale in alcune botti.

La prima vittima scesa nel locale che ospitava la vasca sarebbe stata colpita da malore e gli altri tre si sarebbero calati a loro volta nella vasca perdendo anche loro la vita. Tre delle vittime sono state trovate all'interno della vasca mentre una quarta era quasi fuori, forse nel tentativo estremo di uscire. Fatale la mancanza di ossigeno all'interno del locale, un magazzino privato.

Sul posto presenti i Vigili del fuoco in attesa anche di una squadra Nbcr per capire il tipo di sostanze tossiche sprigionate dalla vasca.

