"Per il benessere del bambino è importante la scuola in presenza. Per far ciò bisogna portare a vaccinare gli insegnanti, il personale docente e non, ma anche i genitori devono portare i propri figli dai 12 anni in su a vaccinarsi. È importante perché così blocchiamo la pandemia".

Questo l'appello lanciato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, intervenuto oggi pomeriggio al Sestriere all'inaugurazione di una mostra sulle Olimpiadi invernali di Torino 2006.

"Non facciamoci prendere dalle polemiche sul Green Pass. Continuiamo a vaccinarci: è per il nostro bene, per il bene delle persone fragili e della comunità", ha aggiunto, non senza commentare le manifestazioni che si sono tenute ieri in diverse città italiane contro l’uso del certificato verde per accedere a bar ed eventi pubblici obbligatorio a partire dal 6 agosto.

Dopo l’annuncio della misura "c'è stato un boom di adesioni alla campagna vaccinale e qualcuno dovrà avere pazienza e aspettare un po'", ha detto ancora Figliuolo.

Ha poi spiegato che "a breve" verrà approvato un provvedimento "per poter fare i tamponi a prezzo calmierato, in modo che chi non può vaccinarsi in questo momento possa avere il Green Pass".

