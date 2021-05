Ha alzato il gomito prima di mettersi alla guida del tir, ma durante il tragitto gli è venuto sonno. E così ha fermato il mezzo in corsia di sorpasso, mettendosi come se nulla fosse a dormire nella cuccetta dell'autoarticolato. Solo per miracolo non è accaduto il peggio.

Incredibile – e rischiosissimo – quanto accaduto la notte scorsa lungo l’autostrada A1, in provincia di Arezzo.

Il camionista, spiega la Polizia stradale intervenuta dopo l’allarme lanciato da altri automobilisti sul pericolo nel bel mezzo della carreggiata, era "sotto l'effetto di sostanze alcoliche", essendogli stata riscontrata una positività all'etilometro pari a 1,33 g/l. All'uomo, un trentenne di nazionalità croata, è stata subito ritirata la patente di guida e sequestrato il tir per tre mesi. E' stato poi deferito all'autorità giudiziaria. Riscontrate altre violazioni amministrative riguardanti le modalità del trasporto per un ammontare di novemila euro.

