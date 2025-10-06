I carabinieri hanno fermato la madre, 59 anni, e il figlio di 16 della vittima, Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. La donna, di origini sinti e residente in un campo nomadi di Venezia, era arrivata all’ospedale di Desenzano in condizioni disperate, con tre ferite da arma da fuoco all’addome e a una gamba. Era stata scaricata davanti al pronto soccorso da un’auto con targa falsa, poi allontanatasi. I tentativi dei medici di salvarla sono stati inutili: è morta in sala operatoria.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Dolores Dori si sarebbe recata insieme alla madre e al figlio nel campo nomadi di Lonato, dove sarebbe scoppiato un violento scontro a fuoco. La 44enne avrebbe esploso alcuni colpi verso un gruppo di persone, tra cui un uomo che avrebbe risposto al fuoco, ferendola mortalmente.

Il ragazzo, secondo gli inquirenti, avrebbe filmato la scena con il cellulare. Dopo la sparatoria, la donna è stata trasportata in auto fino all’ospedale e abbandonata davanti all’ingresso. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire con precisione la dinamica e il movente dell’agguato.

