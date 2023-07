Ha ucciso la ex moglie per strada, a colpi di arma da fuoco. Il gesto estremo è arrivato dopo una lunga serie di minacce e oggi la “promessa” di morte si è avverata.

È successo a Troina, nell’Ennese, dove il 60enne Maurizio Impellizeri ha prima atteso la donna, Mariella Marino, fuori da un supermercato e poi ha sparato. Alle spalle dell’uomo, che in passato aveva tormentato la coniuge, una condanna a 8 mesi per atti persecutori.

Elvira Gravagna – legale di fiducia di Maurizio Impellizzeri – ha rinunciato ad assistere l'uomo, che si trova da ore nella caserma dei carabinieri. «Non me la sento», ha spiegato la penalista. All'indagato era stata sospesa la pena e imposto di seguire un percorso di riabilitazione in un centro antiviolenza. «Ci siamo visti fino a venerdì scorso e gli avevo detto di non avvicinarsi alla moglie proprio in virtù del percorso di riabilitazione. Non mi aspettavo che potesse accadere una tragedia simile», ha confessato sotto choc.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata