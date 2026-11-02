Si riunisce domani, martedi 3 novembre alle 11, la cabina di regia prevista da Protocollo sulla Chimica Verde, convocata a Roma dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per aggiornare l’accordo di programma siglato nel 2011 relativo alla riconversione green dell’area industriale di Porto Torres.

Al tavolo ministeriale siederanno i Ministeri competenti, la Regione Sardegna, i sindaci dei Comuni coinvolti, le società Eni e Versalis e le organizzazioni sindacali. Quattro mesi fa la diffida legale firmata dalla Cgil regionale e territoriale di Sassari, inviata via Pec il 15 luglio scorso alla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e allo stesso Ministero competente.

La Cabina di regia si riunirà nella sala Parlamentino a Roma, un confronto con l'obiettivo di aggiornare il Protocollo d'intesa, sottoscritto a Palazzo Chigi il 26 maggio 2011, e definire un accordo di programma sugli impegni economici e istituzionali che negli anni non sono stati rispettati. L’incontro sarà utile a conoscere gli investimenti futuri della multinazionale su Porto Torres e se intende portare a compimento le ulteriori fasi del progetto di Chimica verde.

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