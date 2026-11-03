La tragedia
03 novembre 2026 alle 09:10
Brescia, 21enne uccide la madre a coltellate poi si consegna ai carabinieriIl delitto nella notte nell'abitazione di famiglia
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Tragedia a Brescia, dove un 21enne ha ucciso la madre a coltellate nell'abitazione di famiglia in via Tagliata a Chiari.
Il delitto è avvenuto la notte scorsa. Il giovane si è poi allontanato e, solo successivamente, si è consegnato ai carabinieri a Cremona.
Sul posto i militari hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e chiarire il movente. Sulla vicenda, al momento, c'è il riserbo da parte degli investigatori.
(Unioneonline/v.l.)
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