Proprio ieri con il suo intervento ha acceso la convention programmatica di Fratelli d’Italia dicendosi sicuro che quello della Meloni sarà il primo partito d’Italia alle prossime elezioni politiche.

Oggi Vittorio Feltri ha annunciato che lascia il Consiglio comunale di Milano, dove era stato eletto nelle scorse amministrative di ottobre proprio con Fratelli d’Italia.

Il motivo? La malattia, come ha detto lo stesso Feltri alla trasmissione La Zanzara di Radio24: “Mi sono dimesso per motivi di salute perché ho un cancro”, ha spiegato parlando con i conduttori della trasmissione. Gli subentrerà Enrico Marcora.

La malattia non era certo un mistero. Un mese e mezzo fa, dopo l’annuncio della patologia di Fedez, il giornalista gli aveva dedicato un editoriale su Libero: “Non farti intimidire dal morbo col quale hai iniziato una battaglia che potrai vincere con l’aiuto di ‘Sanculo’. Non sono capace di consolarti, caro Fedez, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto i cogl***. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, persino col cancro. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga e avrai ragione tu”.

