Come nei film americani, avevano falsificato i propri documenti d’identità per poter risultare maggiorenni e consumare alcolici nei locali.

Ma durante un controllo della polizia locale lo stratagemma è stato scoperto e ora sono finite nei guai.

Si tratta di due ragazze di 16 anni di Bordighera (Imperia), che assieme ad un'altra giovanissima amica, sospettata di averle aiutate ad alterare i documenti, dovranno rispondere alla procura dei minori di Genova del reato di contraffazione dei simboli dello Stato e falso in atto pubblico.

Per le ragazze – spiega il Secolo XIX riportando la notizia - c'è però il rischio di ulteriori contestazioni in quanto gli agenti sospettano che il sistema adottato per falsificare i documenti d'identità possa essere stato utilizzato anche da altri coetanei.

Nessun rischio invece per il barista che ha venduto gli alcolici alle due minorenni: aveva chiesto il documento da cui risultava che entrambe fossero maggiorenni.

Le giovanissime hanno ammesso la falsificazione mentre i genitori hanno cercato di difenderle parlando di una «semplice ragazzata».

(Unioneonline/l.f.)

