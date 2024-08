C’era una falla nella murata, la Moby Wonder è costretta a rientrare in porto.

Il grave inconveniente è stato registrato questa mattina a bordo della nave che questa mattina avrebbe dovuto collegare Genova con Bastia, in Corsica, dopo essere arrivata da Olbia.

Gli ormeggi sono stati mollati alle 9,35 ma dopo circa mezz’ora di navigazione è stata rilevato il problema tecnico nell’opera morta – quindi al di sopra della linea di galleggiamento – ed è stato considerato necessario invertire la rotta per rientrare in porto.

Stando a quanto si apprende dalla Guarda costiera del capoluogo ligure

Moby ha deciso di impiegare in via straordinaria la “Moby Tommy” sulla Genova-Bastia e viceversa: il traghetto è partito intorno all’una da Genova per raggiungere la Corsica, per poi ripartire in direzione Genova alle 19 con arrivo alle 23:59 circa.

La Genova-Porto Torres che sarebbe dovuta partire alle 21 è stata posticipata all’1:30, sempre con Moby Tommy.

