Un video di un minuto e 14 secondi, in cui si vede Abderrahim Fakir - il 42enne morto durante un fermo di Polizia a Bologna - a terra ancora legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui 4 soccorritori della Croce Rossa. Due praticano manovre di rianimazione: uno compie compressioni toraciche e un altro la ventilazione. Sul corpo i fili del defibrillatore. Vicino e in ginocchio anche un agente.

È quanto si vede in un video dato all'ANSA dai legali dei familiari dell'uomo. «Il volto è insanguinato e ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato», dice il legale Fabio Anselmo.

(Unioneonline)

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