Bimba scompare nel lago di Como, all'opera i sommozzatoriStava giocando con alcuni amichetti: i genitori della piccola portati in questura
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Sono ancora in corso le ricerche della bambina di 9 anni di nazionalità marocchina scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano.
A condurre le operazioni di soccorso sono i sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati in elicottero da Malpensa. I genitori della bimba sono stati invece accompagnati in questura.
La bambina è scomparsa sott'acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva, in un punto in cui il terreno scende a precipizio e che in passato aveva già causato altri annegamenti.
(Unioneonline)