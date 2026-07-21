Sono ancora in corso le ricerche della bambina di 9 anni di nazionalità marocchina scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano.

A condurre le operazioni di soccorso sono i sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati in elicottero da Malpensa. I genitori della bimba sono stati invece accompagnati in questura.

La bambina è scomparsa sott'acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva, in un punto in cui il terreno scende a precipizio e che in passato aveva già causato altri annegamenti.

(Unioneonline)

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