Fedez resta all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza. Il rapper sarebbe stato ricoverato per la riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Le sue condizioni, da quanto si apprende, non sarebbero considerate gravi dai sanitari, che stanno comunque proseguendo con gli accertamenti.

Nello stesso ospedale tre anni fa era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna causata da alcune ulcere. Un grande spavento per i suoi fan un anno dopo l'asportazione di un tumore al pancreas al San Raffaele.

Fedez è arrivato al Fatebenefratelli poco prima delle 22, lamentando problemi gastrointestinali. Visti i precedenti problemi di salute i medici hanno deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso.

Il cantante, che sta preparando il concerto del 25 settembre all'Unipol Forum di Assago, nel frattempo è diventato da poco padre per la terza volta con la compagna Giulia Honegger.

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