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22 luglio 2026 alle 15:11aggiornato il 22 luglio 2026 alle 15:12
Malore in piscina durante il campo estivo: muore un bimbo di 5 anniTragedia a Monterotondo. Il piccolo era in acqua assieme ad altri compagni, quando si è sentito male. Inutili i soccorsi
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Tragedia in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti ad un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l'elisoccorso.
Sul posto i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
(Unioneonline)
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