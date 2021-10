Si aggrava il bilancio dell’esplosione seguita da un incendio avvenuta ieri mattina, poco prima delle 8, a Pinerolo nel Torinese. Due le vittime: marito e moglie.

Il boato si è verificato, probabilmente a causa di una fuga di gas, in una palazzina di piazza Sabin che ospita 12 appartamenti.

Maria Rosa Fiore, 84 anni, è morta carbonizzata sotto le macerie di casa, al terzo e ultimo piano. Il marito Dario Lisdero, che proprio ieri aveva festeggiato il 74esimo compleanno, è morto invece all'ospedale Cto di Torino, dove è stato trasportato in elicottero con ustioni di primo e secondo grado sull'80% del corpo.

"Mi ero appena svegliata, sono caduta per terra. Sembrava il terremoto", ha raccontato un’anziana con il cappotto indossato in fretta e furia sopra la camicia da notte. "Lo scoppio ha fatto saltare i vetri delle finestre, abbiamo avuto tanta paura", ha detto un altro residente della zona. "Sono uscito sul balcone - ha aggiunto - c'era fumo, non si vedeva nulla. Quando mia moglie ed io abbiamo capito quello che era accaduto, abbiamo vestito i bambini e siamo scappati in strada".

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai soccorritori, è arrivato anche il sindaco appena rieletto, Luca Salvai. "C'è stata una fuga di gas che ha saturato un locale, da cui probabilmente è partita l'esplosione", ha confermato il primo cittadino, precisando che "la dinamica non è ancora del tutto chiara, e c'è la magistratura che sta facendo i suoi rilievi".

Gli sfollati sono una ventina.

