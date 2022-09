Un boato nella tarda serata di ieri ha terrorizzato Palestro, in provincia di Pavia.

Un’esplosione si è verificata in un palazzo del comune della Lomellina al confine con la provincia di Vercelli: un’apparente fuga di gas, dietro la quale però si celava un tentato suicidio.

Un uomo di 44 anni, dopo aver inviato un messaggio vocale su WhatsApp alla figlia, comunicandogli le sue intenzioni di farla finita, ha aperto il rubinetto del gas, che nel giro di pochi minuti ha saturato il suo appartamento, sino a provocare la tremenda deflagrazione.

L'uomo è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano: ora è ricoverato in prognosi riservata al Centro grandi ustionati, con ferite e ustioni su gran parte del corpo. Al momento non sembra in pericolo di vita.

Nell'esplosione sono rimasti lievemente contusi anche i suoi due vicini, un uomo di 71 anni e la moglie di 60. Per loro non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

I due appartamenti sono stati dichiarati inagibili dai Vigili del fuoco, con i coniugi rimasti senza casa che hanno trascorso la notte a casa di amici. I pompieri sono riusciti a portare in salvo i due cani dell'uomo che ha tentato di uccidersi, che si trovavano nell'appartamento al momento dell'esplosione.

(Unioneonline/D)

