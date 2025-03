Un trentunenne è stato trovato morto in casa stamattina in zona Montesacro a Roma. A dare l'allarme la fidanzata che, entrando nell'appartamento, lo ha visto immobile sul divano.

Sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, né di effrazione su porte e balconi dell'abitazione in via Rodolfo Morandi. In casa del ragazzo la polizia che indaga non avrebbe trovato tracce di droga o di altre sostanze. La fidanzata, che lo aveva visto per l’ultima volta ieri sera, è stata ascoltata dagli investigatori.

Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso.

(Unioneonline)

