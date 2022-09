Dopo cinque giorni di agonia non ce l’ha fatta il ragazzino di Verolavecchia, in provincia di Brescia, che ha avuto un malore fatale in campo.

Il ragazzino si era sentito male venerdì scorso, proprio nel giorno del suo 14esimo compleanno: si stava allenando con la sua squadra di calcio ed era al suo primo allenamento di prova, perché da qualche tempo aveva smesso di giocare ma aveva deciso di riprendere. Ma dopo pochi minuti dall’ingresso in campo, si è accasciato a terra.

In attesa che arrivassero i sanitari, lo staff tecnico del team sportivo del paese della provincia di Brescia ha iniziato le manovre salvavita, riuscendo così a rianimare il ragazzo.

Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori lo hanno trasportato d'urgenza con l'elicottero all'Ospedale Civile di Brescia, dove il 14enne è rimasto ricoverato in prognosi riservata fino a oggi, quando è stato dichiarato ufficialmente il decesso. I genitori hanno deciso per l’espianto degli organi.

