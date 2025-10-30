Elisabetta Gregoraci non avrebbe mai offeso ed emarginato l'ex compagna del padre, Rosita Gentile, la donna che ha denunciato Mario Gregoraci per maltrattamenti. È quanto si legge in una nota del legale della showgirl, Lorenzo Pellegrini, che sottolinea come sia «totalmente estranea ai fatti oggetto di denuncia e di accertamento giudiziario» che riguardano il padre.

«Non è, infatti, vero che la signora Rosita Gentile sia stata per anni emarginata e osteggiata dalla famiglia Gregoraci e tantomeno che tale presunto distacco è stato la causa delle violenze - si legge - È vero il contrario». La difesa nega anche che Elisabetta Gregoraci non abbia mai ricevuto offese dall'ex compagna del padre: «Al contrario» la conduttrice «ha subìto insulti e umiliazioni, come documentato da una registrazione in cui Rosita afferma testualmente rivolgendosi al compagno Mario 'Le hai generate te le p…'», scrive Pellegrini. Secondo quanto comunicato ancora dal legale, Elisabetta Gregoraci avrebbe incluso Gentile ai «principali momenti familiari» e le avrebbe «sempre teso la mano».

L'avvocato ha fatto poi anche sapere che in queste ore la showgirl «sta subendo insulti, minacce» sui social media e «si sta formando nei suoi confronti un clima d'odio che la costringono a vivere nella paura». Gregoraci ha quindi «diffidato chi continua a diffondere falsità sul suo conto» e ha comunicato «anche alla signora Rosita Gentile che agirà nelle sedi giudiziarie per la propria tutela».

Quanto alla versione del padre: «Senza volere affrontare questioni che potranno e dovranno essere sviluppate esclusivamente nelle sedi competenti si vuole evidenziare che è stata proposta una versione unilaterale dei fatti paventando una alterazione di un rapporto pretesamente deterioratosi nel tempo». Lo afferma l'avvocata Ramona Gualtieri, legale di Mario Gregoraci, che aggiunge: «Non deve infine sfuggire - prosegue - che sono pendenti, nella fase delle indagini preliminari, procedimenti penali che vedono Mario Gregoraci persona offesa da condotte consumate da Gentile».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata