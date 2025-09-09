Il lutto
09 settembre 2025 alle 10:16aggiornato il 09 settembre 2025 alle 10:27
È morto lo scrittore Stefano BenniAutore di “Bar Sport”, aveva 78 anni
Lo scrittore e drammaturgo Stefano Benni è morto a 78 anni a seguito di una lunga malattia. Era nato a Bologna il 12 agosto 1947.
Tra i suoi libri più amati Bar Sport, Elianto, Terra!, La compagnia dei celestini, Baol, Comici spaventati guerrieri, Saltatempo, Margherita Dolcevita, Spiriti, Il bar sotto il mare e Pane e tempesta.
