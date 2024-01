È morta in ospedale alle Molinette la donna che mercoledì pomeriggio, a Torino, è stata accoltellata dal marito. L’uomo, subito arrestato, l’aveva colpita più volte con un coltello durante un litigio, ferendola all’addome e alla schiena. Un fendente aveva raggiunto il diaframma e lo stomaco.

Le condizioni della 65enne erano apparse subito gravissime: sottoposta a un intervento chirurgico, le era stata asportata la milza. Ma ieri sera ne è stato dichiarato il decesso.

L’aggressione è avvenuta nell’appartamento della coppia, in via Galluppi. Il 70enne, ex gommista, è stato trasferito in ospedale, reparto detenuti, in quanto le sue condizioni psichiatriche non erano compatibili con la detenzione in cella. Davanti al pubblico ministero Roberto Furlan, che coordina l'inchiesta, si era avvalso della facoltà di non rispondere. La coppia era sposata da circa 40 anni, con due figli.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata